Trissino, scivola con lo scooter: gravissimo, in rianimazione

E' ricoverato al San Bortolo, in Rianimazione, l'uomo vittima di un incidente, mercoledì notte, alle 23.30, a Trissino.

Secondo le testimonianze, il giovane, un 25enne di Montecchio Maggiore, era in sella al suo scooter quando, all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Palladio, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato sull'asfalto. Immediatamente soccorso da un'ambulanza del Suem 118, è stato trasportato all'ospedale in gravissime condizioni. La prognosi è riservata.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale che ha fatto i rilievi, senza tralasciare le condizioni del manto e stradale, della segnaletica orizzontale e il livello di illuminazione.

Quel tratto è stato spesso teatro di incidenti ed i residenti lamentano le pessime condizioni della carreggiata, anche per il continuo passaggio di mezzi pesanti interessati al cantiere della Pedemontana. Non solo, anche l'illuminazione viene giudicata carente, "mentre il palazzetto dello sport sembra un'astronave, con tutti i fari che ha".