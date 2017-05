Trissino, furgone nel fossato: miracolato

Tanto spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza per il conducente di un furgone finito nel fossato, all'ora di pranzo di martedì: solo gravi danni al mezzo.



Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, probabilmente avvenuto per cause autonome. La scena che si è presentata ai testimoni è stata impressionante: il veicolo era ribaltato nel canale che costeggia la SP 246, a Trissino, all'altezza dell'Outlet Prestige. Non sono stati allertati né i vigili del fuoco nè il Suem 118.