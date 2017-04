Trissino, carambola tra auto: due feriti gravi

Un 35enne di Trissino ha perso il controllo della sua Abarth che è sbandata contro un platano rimbalzando e colpendo un’Alfa. L’incidente è successo verso le 16 di mercoledì sulla provinciale 246 a Trissino, in via della Stazione.

Entrambi i conducenti, soccorsi dal 118 di Arzignano, sono finiti al pronto soccorso con prognosi non ancora identificata. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa un’ora per liberare i due feriti dalla rispettive automobili.

La strada è rimasta chiusa per un ora e la viabilità della zona alle 17:30 risultava ancora compromessa.