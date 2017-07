Treviso, auto fuori strada: miracolati quattro vicentini

Un colpo di sonno o una distrazione poteva costare la vita a quattro ragazzi di Bolzano Vicentino finiti fuori strada domenica mattina verso le 7 lungo l'autostrada A27 dalle parti di Villorba in direzione Conegliano.

Per cause ancora da chiarire l'auto - una Ford Fiesta - ha distrutto il guard-rail e si è capottata per poi ribaltarsi più volte sull'erba ai margini dell'autostrada fino a finire la sua corsa ruote all'aria su una recinzione. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Treviso Nord, i vigili del fuoco e il personale del Suem118. I giovani - tutti tra i 23 e i 24 anni di età - hanno riporato solo ferite lievi.