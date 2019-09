Schianto fra tre auto e un furgone: quattro feriti

È di quattro feriti, uno dei quali portato al pronto soccorso in codice giallo, il bilancio dell'incidente avvenuto alle 8 di martedì lungo la SP 50 in via Martiri della Liberta a Santorso. Coinvolte tre auto e un furgone, divelto anche un contatore del gas.

I pompieri arrivati da Schio hanno messo in sicurezza i mezzi e tamponato la fuga di gas, mentre il conducente di una vecchia Fiat Cinquecento, l’autista di una Volkswaghen Golf e le due persone a bordo del furgone erano già assistiti dal personale del suem 118 per essere portati in ospedale.

Illeso l’autista della Rover Freelander. Sul posto anche i tecnici del gas per il ripristino della conduttura del metano. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

AGGIORNAMENTO DALLA POLIZIA LOCALE ORE 15:00

Aggiornato alle 15:00 per precisare il contesto della notizia con dettagli sulla base delle informazioni fornite dalla Polizia locale

L'incidente si è verificato alle 07:33 di martedì, a Santorso in Via Martiri della Libertà, all'altezza dell'intersezione con via Stradelle. In particolare un'autovettura Fiat 500 condotta da un 25enne, circolava in via Martiri della Libertà con direzione Schio. Tale veicolo, per cause in corso d'accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, nel percorrere la curva destrorsa, entrava in collisione con la parte anteriore sinistra contro la parte laterale anteriore sinistra di un autocarro Iveco Daily, condotto da un 47enne, che procedeva con direzione Piovene Rocchette.

A seguito all'urto la Fiat 500 riportava ingenti danni: il conducente è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Alto Vicentino di Santorso in codice rosso. Anche i due passeggeri dell'autocarro sono stati sottoposti ad accertamenti. A seguito del primo urto, l'autocarro ha deviato la marcia sulla corsia opposta andando ad urtare leggermente contro un'autovettura Land Rover condotta da una 37enne che, fortunatamente, non ha riportato lesioni fisiche. Proseguendo la corsa ha invaso la corsia opposta di marcia e, a causa di ciò, un'autovettura Volkswagen Golf diretta verso Schio, condotta da un 25enne, è andata ad urtare con la parte anteriore contro la fiancata destra dell'autocarro.

Entrambi i mezzi hanno terminato la corsa contro una colonnina del gas/metano a servizio di un'abitazione. Anche il conducente dell'autovettura VW Golf è stato trasportato al Pronto Soccorso di Santorso.

Sul posto sono intervenute per i rilievi due pattuglie del Consorzio Polizia locale Alto Vicentino di Schio e un mezzo dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli nonché Rete Gas per le incombenze del caso.