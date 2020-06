Schianto auto-scooter: ferita una donna

È ricoverata al San Bortolo con un trauma cranico e una caviglia rotta la donna sui 50 anni che nella mattinata di giovedì è rimasta ferita in un incidente all'incrocio tra via Longare e via Treviso a Torri di Quartesolo. La donna si trovava alla guida del suo scooter quanto, verso le 9, si è scontrata semi frontalmente con una Fiat Punto.

Sul posto, per i rilievi, è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Torri. La donna è stata portata in ospedale in codice rosso da un'ambulanza del Suem ma non è in pericolo di vita, illesa la conducente della Fiat Punto.