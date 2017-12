Torri di Quartesolo, ubriaca finisce nel campo con l'auto: "Non guidavo io"

I Vigili del Fuoco e Suem sono intervenuti verso le due di notte dopo essere stati chiamati per un incidente in via Paolo Borsellino a Torri di Quartesolo. Al loro arrivo hanno trovato un'auto rovesciata in mezzo al campo e una ragazza americana di 31 anni accanto al veicolo.

La donna, probabilmente uscita di strada da sola, continuava a dire che non era lei alla guida della vettura. Frase che ha ripetuto anche alla polizia, intervenuta sul posto, dopo che le hanno fatto l'alcol test dal quale è risultato un tasso alcolico superiore ai limiti di legge. "Non ero io che guidavo, quello che era alla guida è scappato". Le forze dell'ordine stanno ora verificando la vericidità delle tesi mentre la statutitense, in forza alla Ederle, per ora se l'è cavata solo con qualche graffio.