Torri, 38enne in bici travolta e uccisa

Incidente mortale, venerdì sera, a Torri di Quartesolo. Una 38enne di origini romene, Iliana Lacastus, è stata investita e uccisa da un'auto mentre pedalava lungo via Roma.



Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Longare, la donna stava svoltando in via Europa quando è stata travolta dall'auto che la seguiva, una volkswagen, guidata da un uomo di Camisano. Immediato l'arrivo del Suem 118 ma per la donna non c'è stato nulla da fare.