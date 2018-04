Torri, frontale fuori dalla disco: una ragazza ferita

E' stata trasportata al San Bortolo con un codice giallo la ragazza rimasta ferita nello schianto avvenuto tra due auto nella notte tra sabato era domenica.

Secondo quanto si apprende, i due mezzi si sono scontrati frontalmente in via Marconi, a Torri di Quartesolo, alle 4.48. La giovane è stata soccorsa dal Suem 118, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza auto e area. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.