Auto invade la corsia e provoca un tamponamento, fine corsa contro il guardrail

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale nella mattinata di domenica.

Intorno alle 9.45, una VW Golf condotta da un 28enne stava percorrendo via Rimenbranza, a Torrebelvicino, con direzione Valli del Pasubio quando, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia di marcia opposta andando ad urtare con la fiancata sinistra posteriore contro la ruota anteriore sinistra di una Toyota Rav 4, che stava circolando con direzione Schio.

A seguito dell'urto la VW Golf è andata a tamponare una Fiat Panda che precedeva con medesima direzione di marcia. Quest'ultima è andata poi a sbattere contro il muro presente al margine destro della carreggiata, per poi ruotare di 180°.

La VW Golf, dopo aver subito il distacco del pneumatico posteriore sinistro, si è girata di 180 ° per poi terminare la corsa urtando con lo spigolo anteriore destro contro il guardrail presente nell'opposta corsia di marcia.

Il conducente e la passeggera della Fiat Panda sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118 e trasportati all'ospedale di Santorso. Sul posto per i rilievi due pattuglie del Consorzio Polizia locale Alto Vicentino di Schio.