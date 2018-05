Torrebelvicino, testacoda contro la casa: grave un 76enne

Incidente questa mattina verso le 11 in via Righellati di Torrebelvicino all'altezza dei civici 4-5 lungo la strada provinciale 46. Il veicolo VW Golf condotto da un 57enne, diretto verso Valli del Pasubio, per motivi al vaglio della polizia locale, ha invaso la corsia opposta di marcia scontrandosi con una Suzuki Gran Vitara condotta da un 76enne.

A seguito dell'urto il Suzuki ha subito gravi danni girando su se stesso per poi andare ad urtare contro il muretto del civico 4. Il conducente è stato portato all'ospedale di Santorso dove tutt'ore si trova in fase di accertamenti sanitari. Entrambi i conducenti sono risultati negativi al controllo con l'alcoltest. Sul posto due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio per il rilievo e la regolazione della viabilità, vista l'intensità del traffico veicolare.