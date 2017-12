Torrebelvicino, anziana incastrata nell'auto fuori strada

Alle 10.15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sega a Torrebelvicino per la fuoriuscita autonoma di un’auto: ferita una donna anziana.

La squadra accorsa di Schio ha messo in sicurezza l’auto ed estratto la donna, rimasta incastrata nella Fiat Panda, rovesciata su un fianco nel campo di fianco la strada. La donna è stata assistita dal personale del suem 118 e portata in ospedale.

La polizia locale ha effettuato i rilievi del dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.