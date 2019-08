Schianto contro il guardrail, ferito automobilista

Incidente martedì mattina in via degli Alpini a Tonezza del Cimone. Per cause in via di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo della proprio autovettura e si è schiantato contro il muretto di recinzione di una casa.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem che ha soccorso l'uomo, un 54enne della zona, e la polizia locale che ha messo in sicurezza la strada. L'automobilista non sarebbe in gravi condizioni.