Autocarro invade la carreggiata e urta un'auto: feriti moglie e marito

Poco prima delle 11 di martedì, un autocarro Fiat Iveco, condotto da un 39enne di Lavagno (Verona), mentre stava transitando in viale degli Alpini, in direzione Folgaria, per cause in corso di accertamento ha invaso parzialmente il lato opposto della carreggiata andando ad urtare una Ford Focus con a bordo moglie e marito di 46 e 53 anni, residenti a Grisignano di Zocco.

A seguito della manovra quindi, l'autocarro ha colliso con la parte anteriore sinistra dell'utilitaria. I coniiugi sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118 e trasferiti al nosocomio di Santorso in codice giallo.

Per il rilievo del sinistro stradale e il ripristino della viabilità è intervenuta una pattuglia della Polizia locale del distaccamento di Piovene Rocchette del consorzio di polizia locale "Alto Vicentino".