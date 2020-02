Tir rimane incastrato in una stradina di paese: autista straniero tradito dal gps

Contava di riuscire a passare nonostante le misure imponenti del suo mezzo e invece, è rimasto bloccato nella stradina.

E' quanto successo mercoledì mattina a Gambellara, in via Cavalloni. Il tir si è incastrato in una curva abbattendo anche lo spigolo del tetto di una casa. Secondo le prime informazioni, l'incidente sarebbe stato generato dalle errate indicazioni del Gps al quale l'autista si era affidato pere effettuare una consegna.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno cercato di imbragare il camion per sollevarlo ma al momento l'intervento è ancora in corso.

Una pattuglia della Polizia locale sta regolando la viabilità dal momento che la strada in questione è stata chiusa al traffico per consentire le manovre di sgombro.

Proseguiranno nel pomeriggio le operazioni per liberare il camion bloccato in via Cavalloni a Gambellara con l’impiego di un’autogrù di maggiore grandezza per potere operare per sollevare il posteriore del mezzo in sicurezza.

