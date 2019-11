Pedone investito sulle strisce davanti al teatro: 43enne finisce in ospedale

Nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle 18, una 31enne di Schio, alla guida di atovettura Fiat Punto stava percorrendo viale Bassani con direzione Zugliano, quando, giunta all'altezza dell'attraversamento davanti al Teatro Comunale, per cause in corso di accertamento, non riusciva ad evitare l'impatto con M.K., 43enne residente a Thiene.

L'uomo aveva impegnato le strisce pedonali per raggiungere la parte opposta della strada rispetto al Teatro stesso. Contemporaneamente, nella corsia opposta dello stesso viale Bassani, presumibilmente distratti dall'evento, due auto sono state coinvolte in un tamponamento. In particolare L.T., 47enne di Thiene, alla guida di Hyundai Tucson, è stato tamponato da una VW Polo condotto da M.B., una 19enne di Thiene.

Il pedone, a seguito dell'investimento è stato trasportato dai sanitari del Suem 118 al pronto soccorso di Santorso in codice verde. Anche il conducente dell'autovettura tamponata ha riportato lesioni lievi.

Sul posto per i rilievi e la regolazione traffico a cura della Polizia locale nordest vicentino.