Auto carambola, si ribalta e finisce contro un platano: ferito il conducente

Incidente stradale martedì mattina, in via Santo a Thiene. Un quarantottenne di Villaverla alla guida di una Ford Ka, circolando in direzione Villaverla, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada andando a sbattere contro un platano.

A seguito dell'urto il veicolo è rimbalzato e si è ribaltato andando a finire la marcia nella corsia opposta, all'entrata dei Magazzini Berlaffa. Il conducente è stato trasportato per accertamenti all'ospedale Civile di Santorso. in codice verde.

Per i rilievi dell'incidente e la viabilità del traffico sono intervenute due pattuglie della Polizia locale Nordest Vicentino.