Perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo dell'illuminazione: ferito un 34enne

Nella tarda serata di sabato, intorno alle 22.30, un 34enne residente a Carrè, alla guida di autovettura Seat Leon stava percorrendo via Lavarone, a Thiene, quando, giunto all'altezza della stazione di servizio ENI, ha perso il controllo del veicolo urtando contro il palo dell'illuminazione della stessa stazione di servizio, per poi finire la corsa nell'opposta corsia di marcia.

L'uomo ha riportato solo lesioni lievi, rifiutando di essere trasferito al Pronto soccorso. SUl posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i cavi dell'illuminazione elettrica, rimasti privi di protezione. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del sinistro. Rilievi e regolazione traffico a cura della Polizia locale Nordest vicentino.