Carambola tra due auto e si schianta: gravissimo 23enne

Grave incidente oggi, martedì 6, alle ore 17.15 circa a Zanè: il bilancio è di un 23enne ferito e di gravi diagi al traffico.

Secondo quanto rilevato, B.A., di Zanè, in sella al suo Piaggio Zip, si è scontrato con la Mini di B.M., 24enne di Cogollo, all'altezza dell'incrocio con via Monte Cimone. ll conducente del ciclomotore perdeva il controllo del veicolo e andava ad impattare contro l'autovettuta che lo precedeva, una di Renault Scenic condotta da M.E. una 52enne di Thiene.

Il giovane, sembra non in pericolo di vita, è stato portato all'ospedale. Sul posto anche la polizia locale, sia per i rilievi che per i gravi disagi al traffico.