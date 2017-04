Thiene, scontro tra auto e motociclo in via Cà Orecchiona

Stamattina a Thiene, all'intersezione di via Cà Orecchiona con via Rozzampia, un'autovettura Peugeot 206 condotta da una ventottenne di Marano Vicentino, V.B,. entrava in collisione con ciclomotore Piaggio condotto dal diciottenne thienese M. Z.

Intervenivano sul posto Suem 118 per soccorrere il conducente del motociclo e due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino per i rilievi del sinistro e la regolazione del traffico,

Sulla strada, inizialmente chiusa al traffico, veniva istituito un senso unico alternato con evidenti disagi alla viabilità.

Il diciottenne veniva trasportato d'urgenza all'Ospedale di Santorso a causa dei traumi riportati agli arti inferiori. Mentre la conducente della Peugeot non subiva lesioni.