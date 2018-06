Schianto tra due furgoni e un'auto: due feriti di cui uno grave

Due feriti di cui uno ricoverato in codice rosso. È il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina verso le 8:20 in via del Santo a Thiene che ha anche causato disagi al traffico per diverse ore.

Secondo una prima ricostruzione un autocarro Opel condotto da D.B. P. di anni 39 residente a Vicenza, in marcia verso Thiene, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta di marcia, andando a collidere con autocarro Man, condotto da S. M. di anni 47 residente a Dueville e un'altra autovettura Peugeot condotta da S. S. di anni 34 residente a Thiene. L'autocarro Opel ha finito la sua marcia contro un platano sempre nella corsia opposta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per estrarre entrambi i conducenti degli autocarri e due ambulanze del Suem 118 che hanno trasportato il 39enne alla guida dell'autocarro Opel all'Ospedale di Vicenza in codice rosso, ricoverato nel reparto rianimazione.

Il conducente dell'autocarro Man, che trasportava bibite, è stato invece portato all'Ospedale di Santorso e dimesso con prognosi di 10 giorni. La conducente della Peugeot è stata accompagnata autonomamente al Pronto Soccorso di Santorso per accertamenti.

L'Ospedale di Vicenza ha comunicato che l'uomo ricoverato presso il Reparto rianimazione non è in pericolo di vita ma ha riportato gravi lesioni ad un arto inferiore

Sul posto sono intervenute due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino e l'agente di quartiere per i rilievi del sinistro stradale e per la viabilità del traffico. Il traffico è stato deviato in Via Ca Beregane di Thiene e in Via San Simeone di Villaverla fino alle 11.15 circa.