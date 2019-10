Schianto auto-moto, lo scooter vola e colpisce una studentessa

Lo schianto tra un'auto e un motorino, condotto da un minorenne, ha coinvolto una studentessa che è stata colpito dallo scooter mentre stava camminando. È di due ragazzi feriti, entrambi finiti in ospedale il bilancio dell'incidente avvenuto verso le 13 di martedì all'intersezione tra Corso Garibaldi e Via Roma.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, un motociclo condotto da minore stava andando verso la stazione ferroviaria quando, per cause in corso di accertamento, è entrato in collisione con una Volkswagen Bora condotto da un uomo, iniziali A. F., residente nel thienese, che stava svoltando in Via Roma.

A seguito dell'urto il minore è caduto a terra mentre il motociclo ha terminato la sua corsa sul marciapiede, coinvolgendo una studentessa che, cadendo, ha riportato lesioni in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino per i rilievi del sinistro ed il Suem 118 che ha portato la studentessa all'Ospedale di Santorso, mentre il conducente del motociclo è stato accompagnato all'ospedale dai genitori.