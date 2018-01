Thiene, schianto auto-moto: 18enne miracolato

Uno schianto tremendo che poteva avere conseguenze ben più gravi per T.G., 18enne thienese, che lunedì pomeriggio verso le 14 alla guida di motociclo KTM 125 a Thiene stava percorrendo viale Europa con direzione Sarcedo.

Giunto all'altezza del parcheggio del Supermercato Prix, per cause in corso di accertamento, il ragazzo non è riuscito ad evitare l'urto con la Peugeot 208 condotta da D.A., 28enne di Malo, che, proveniente dalla direzione opposta, stava effettuando manovra di svolta a sinistra per entrare nel parcheggio del supermercato.

A seguito dell'urto la moto si è rigirata sotto sopra ed il motociclista è stato catapultato oltre l'autovettura. Soccorso dall'ambulanza del 118, il 18enne è stato trasportato all'ospedale di Santorso per la frattura del mignolo della mano destra, abrasioni diffuse e controlli. Anche il conducente della Peugeot ha riportato lievi lesioni, attenuate anche dal funzionamento dell'airbag.