Thiene, schianto all'incrocio: auto si ribalta, donna ferita

E' di una donna ferita e di gravi disagi al traffico il bilancio dell'inciente avvenuto alle 6 e 15 di venerdì mattina a Thiene.

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale Nordest Vicentino, A.M. 45enne di Thiene alla guida di un Fiat Ducato percorreva via Delle Pastorelle verso l'intersezione semaforica con via Vittorio Veneto/via Valdastico. Da lì proseguiva la marcia impegnando l'intersezione, entrando in collisione con la Lancia Y10 condotta da S.B. 45enne di Cogollo del Cengio che, proveniente dalla sua destra, percorreva via Valdastico diretta verso la stazione FS.

A seguito dell'urto, di forte entità, l'autovettura Lancia Y10 si ribaltava fermandosi, in posizione di quiete, sulla fiancata destra. La conducente dell'autovettura riportava lesioni, a seguito delle quali interveniva in loco un'ambulanza del 118 che ne provvedeva al trasporto all'Ospedale Civile di Santorso

Interveniva sul posto anche una squadra dei VV.FF. per la messa in sicurezza dell'autovettura alimentata a GPL.