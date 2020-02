Auto fuori controllo finisce contromano: due veicoli lo evitano, inevitabile l'urto con le altre

Sabto sera, intorno alle 18, G.P., 62enne di Borso del Grappa (Ttreviso), alla guida di Hyundai Tucson, stava percorrendo la Nuova Gasparona proveniente da Bassano del Grappa e con direzione Thiene.

Giunto all'altezza dell'ecocentro di Thiene, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta di marcia. In quel momento stavano procedendo due autovetture che sono riuscite ad evitarlo con una manovra di emergenza, ma una terza, una Fiat 500 condotta da D.R. donna 31enne di Lugo di Vicenza, nonostante un disperato tentativo, non è riuscita a sottrarsi ad un impatto laterale posteriore destro.

Dopo l'impatto il SUV Hyundai ha urtato lievemente con la fiancata na quarta autovettura, una Nissan Note condotta da A.K., 45enne di Thiene, che seguiva la 500.

Nonostante l'estrema pericolosità dell'evento, i conducenti dei veicoli provenienti dalla corsia opposta sono riuscita ad evitare l'impatto frontale, nessuno dei conducenti ha riportato ferite. Rilievi sinistro e regolazione traffico a cura della Polizia locale nordest vicentino.