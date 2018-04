Thiene, motociclista si schianta sul muretto: grave in ospedale

È ricoverato in gravi condizioni il motociclista che verso le 16 ha perso il controllo del suo mezzo schiantondosi contro un muretto che delimita la sede stradale. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'intersezione Via Gombe - Via 51° Stormo di Thiene. Le cause dello schianto del centauro ventiseienne di Piovene Rocchette, proveniente da Vicenza, sono ancora in via di accertamento.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del Suem 118 che ha trasporto il giovane all'Ospedale di Santorso in codice giallo e una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino per il rilievo del sinistro e la regolazione del traffico.