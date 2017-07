Thiene, 18enne si schianta e muore in Serbia

Era da poco tornato nel paese d'origine, la Serbia, per trascorrere le vacanze estive con la famiglia. Nella notte tra giovedì e venerdì ha trovato la morte schiantandosi in auto contro un albero nella zona di Pozarevac, dove era in visita ai nonni.

La vittima - come riporta Il Giornale di Vicenza - è il diciottenne Marko Stevic, nato a Thiene e residente con i famigliari nel quartiere Cà Pajella. Molto gravi le condizioni dell'amico diciassettenne che sedeva al suo fianco in macchina.

Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Il funerale sarà celebrato a Thiene.