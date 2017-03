Thiene, "incidente da ubriaca" ma il fatto non sussiste

La prova che la accusava di aver provocato un incidente perchè guidava ubriaca non è stata considerata non valida e una 35enne di Thiene è stata quindi assolta. La sentenza, riferita da Il Giornale di Vicenza, è stata pronunciata giovedì dal giudice Pachera del tribunale di Vicenza.



L'avvocato della difesa, Riccardo Munarini, è riuscito a dimostrare che l'esame del sangue, effettuato all'ospedale di Santorso dopo il sinistro e che evidenziava un tasso etilico di 2,14 grammi per litro, non era utilizzabile ai fini del giudizio. Alcune sentenze della Cassazione hanno creato dei precedenti: il prelievo viene considerato come un atto che viola il diritto dell'indagato ad opporsi a una pratica invasiva, se eseguita per fini giudiziari. Inoltre un medico del laboratorio analisi coinvolto ha testimoniato che esiste una possibilità "piuttosto alta" che le provette vengano scambiate tra il pronto soccorso e il laboratorio.



Il giudica ha quindi emesso un'assoluzione con formula piena, cioè "per non aver commesso il fatto".