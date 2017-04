Thiene, fa inversione a U per evitare la coda e colpisce una moto: grave il conducente

Evidentemente non sopportava la coda di macchine che si era formata a causa dei lavori per la Pedemontana lungo la Provinciale 349 in direzione Villaverla, all'altezza della frazione Santo di Thiene.

M..C., un sessantenne thienese alla guida della sua Fiat Panda, verso le 14 di venerdì ha ben pensato di fare una inversione a U senza rendersi conto che dietro di lui c'era uno scooter Honda 150 condotto da un 61enne di Isola Vicentina.

Il motociclista non è riuscito ad evitare l'urto del proprio mezzo con lo spigolo anteriore sinistro della Panda ed è stato catapultato con la moto nel fossato situato sulla parte sinistra della sede stradale. Sul luogo dell'incidente è intervenuta una pattuglia della polizia provinciale e in un'ambulanza del Suem che ha trasportato il 61enne al pronto soccorso di Santorso.

In seguito alle ferite riportate l'uomo è stato sottoposto ad operazione chirurgica per frattura scomposta tibia-perone al piede destro. I rilievi del sinistro e la regolazione traffico sono stati eseguiti congiuntamente da una pattuglia della polizia locale nordest vicentino e da una della polizia provinciale.