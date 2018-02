Thiene, evitano frontale con auto pirata e si schiantano ma l'alcol test non perdona

Alle prime luci dell'alba di domenica lungo la provinciale in via Cà Beregane a 500 metri dal distributore Repsol in località Santo di Thiene una Citroen Xsara, condotta da una cittadina brasiliana, residente nel padovano a Stanghella, si è catapultata contro un platano per evitare un'auto che, in un sorpasso azzardato, aveva invaso la corsia lungo la quale stava viaggiando.

La giovane sudamericana insieme al suo fidanzato, illesi grazie agli air bag, sono stati soccorsi quasi subito da altre vetture passanti per il luogo del terribile impatto, tra cui due auto della Civis, che hanno atteso l'arrivo del carrista e dei carabinieri. All'alcoltest, la conducente aveva un livello superiore all'1,5.

Inevitabile il sequestro del veicolo con il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) per la cittadina brasiliana oltre alla sospensione della sua patente.