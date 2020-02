Investe una ciclista col Suv: 47enne in ospedale

Incidente a Thiene poco prima delle 11 di giovedì: ferita una donna di 47 anni. Il conducente di un Suv VW T-Rock - E.M. di 67 anni di Colceresa - stava percorrendo piazza Scalcerle di Thiene con direzione di marcia verso Corso Garibaldi quando, giunto all'intersezione con quest'ultima via, per cause in corso di accertamento, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra per immettersi su corso Garibaldi e proseguire verso la stazione FS ha investito M.M., thienese di 47 anni che circolava a bordo di una bici.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha accompagnato la ciclista all'ospedale di Santorso, per accertamenti in relazione alle lievi lesioni subite. Rilievo del sinistro e viabilità del traffico a cura di 2 pattuglie della polizia locale nordest