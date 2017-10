Thiene, autotreno pirata si scontra con auto: identificato

Lunedì pomeriggio alle 17, una pattuglia della Polizia Locale di Thiene interveniva in via della Repubblica Serenissima, tra il sottopasso autostradale e la rotatoria con via dell’Economia, dove si segnalava un sinistro stradale con solo danni alle cose e fuga di un mezzo coinvolto.

Sul posto gli agenti trovavano Fiat Punto gravemente danneggiata, condotta da D.N. 22 enne di Zanè, il quale dichiarava di essere stato colpito nella parte anteriore sinistra da un autotreno che, provenendo in senso contrario, invadeva parzialmente la corsia, colpendo la Punto e allontanandosi senza fermarsi con direzione Malo.

Gli agenti chiedevano quindi la collaborazione dei colleghi di Malo per individuare i mezzi pesanti che erano passati nella zona all'ora dell'incidente e il tir pirata è stato subito individuato. L'uomo, raggiunto dalla polizia il giorno dopo, in ditta, ha detto di non essersi accorto di nulla. La sua posizione è al vaglio.