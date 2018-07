Jaguar travolge due 13enni sulle strisce: una è grave

Una ragazzina ricoverata al San Bortolo in prognosi riservata per un trauma cranico e varie fratture, in particolare al bacino e al femore, e la sua amica portata all'ospedale di Santorso con contusioni non gravi. È questo il bilancio dell'incidente che ieri verso le 18:40 in via Val Cismon a Thiene ha visto coinvolte due adolescenti, investite sulle strisce pedonali da una Jaguar XF condotta da P.F., thiene se di 74 anni.

Secondo una prima ricostruzione le due amiche, entrambe tredicenni e residenti in zona, sono state travolte dall'auto mentre stavano attraversando la strada sul passaggio pedonale rialzato quando -per cause in via di accertamento - l'auto proveniente dalla rotatoria le ha colpite con la parte anteriore. Le ragazzine, a causa dell'urto, sono cadute violentemente a terra ferite. Immediato l'intervento delle ambulanze del 118 e della polizia locale Alto Vicentino.

Da quanto risulta l'anziano alla guida della Jaguar non avrebbe visto le amiche che, a quanto pare, avrebbe attraversato la strada di corsa. Sembrerebbe inoltre che l'auto non stesse procedendo a velocità particolarmente elevata. La dinamica è comunque tutta da verificare e le polizia locale sta accertando la dinamica dell'accaduto per stabilire le responsabilità dell'incidente.