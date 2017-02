Thiene: 86enne in scooter scivola alla rotatoria e finisce contro un muro, è gravissimo

Gravissimo incidente, giovedì mattina alle 11, a Thiene.



Un 86enne del posto, alla guida di uno scooter Peugeot stava percorrendo via Valcismon in direzione di Val D'Assa e, attraversata la rotatoria ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato contro la recinzione di abitazione vicina.



A seguito dell'urto riportava lesioni giudicate in codice rosso, venendo trasportato da ambulanza 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Santorso. Sul posto anche la polizia locale