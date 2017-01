Tezze sul Brenta, si schianta contro una casa e resta incastrato tra le lamiere: gravissimo

Gravissimo incidente, venerdì notte, circa alle 3, in va Fornace a Tezze sul Brenta.



Un uomo di orogini africane, non ancora identificato perchè privo di documenti al momento dello schianto, ha perso il controllo di una Fiat Punto dopo aver affrontato una semicurva ed è finito contro una casa. La violenza dell'impatto ha ridotto l'auto a un groviglio di lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Bassano per estrarre il ferito e consegnarlo alle cure del personale del 118. Sul posto anche i carabinieri.