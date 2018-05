Tezze, centra con l'auto una fontana e si cappotta: ferito 27enne

La notte scorsa, alle 2 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo via Iolanda a Stroppari di Tezze Sul Brenta per soccorrere un automobilista, che dopo aver perso il controllo della vettura ha centrato una piccola rotatoria, abbattendo una fontana di abbellimento e rovesciandosi con la Fiat Punto, rimanendo ferito.

I pompieri arrivati da Bassano hanno messo in sicurezza l’auto, mentre il 27 enne autista di Riese Pio X era già stato preso in cura dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

