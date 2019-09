Schianto in A4, grave un anziana: miracolati due bimbi di pochi mesi

AGGIORNAMENTO 15:45

Alle 10:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, tra i caselli di Montecchio e Vicenza Ovest, in direzione Venezia per un incidente tra un’auto e un camion entrati in collisione lateralmente: quattro feriti. I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre due donne e due bambini, che viaggiavano all’interno della Renault Megane con targa svizzera, erano assistite dal personale del suem 118 intervenuto con due ambulanze e l’eliambulanza. Illeso l’autista del mezzo pesante. Sul posto il personale ausiliario di autostrade il soccorso stradale e la polstrada. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato.

Sarebbero quattro le persone coinvolte nell'incidente di sabato mattina in autostrada, tra loro anche due bambini di pochi mesi. La nonna dei due bimbi, portata al San Bortolo in elicottero, è stata ricoverata in codice rosso per le ferite riportate dopo essere stata catapultata fuori dall'auto. Illesi gli infanti e la madre, alla guida dell'auto.

Secondo una prima ricostruzione l'incidente è avvenuto in fase di sorpasso di un mezzo pesante da parte dell'auto con la famiglia a bordo. La vettura si sarebbe cappottata sbalzando fuori dall'abitacolo la signora anziana, ora in ospedale in prognosi riservata. Praticamente illesi la mamma e i due bambini.

