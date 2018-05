Tamponamento in autostrada: due persone ferite

Due feriti trasportati con l'ambulanza del 118 in ospedale. È questo il bilancio del tamponamento avvenuto questa mattina in autostrada tra i caselli di Montecchio Maggiore e Montebello in direzione Milano. L'incidente ha provocato il rallentamento del traffico autostradale ma, fortunatamente, le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi. Sul posto, oltre al Suem, è intervenuta la polizia stradale.