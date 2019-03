Tamponamento furgone tir: un ferito e traffico in tilt

Poco prima delle 8, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 34, presso del laghetto ad Altavilla Vicentina per un tamponamento tra un furgone è un mezzo pesante. Ferito Il conducente del mezzo più leggero.

I pompieri accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto Il conducente del furgone di latticini, rimasto bloccato nella cabina di guida. Il ferito è stato preso in cura dal personale del suem 118 per essere trasferito in ospedale.

I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora