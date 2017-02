Montorso, tamponamento tra auto e camion: marito e moglie feriti

Verso le ore 9:30 di giovedì un incidente ha visto coinvolti una Land Rover e un camion. L'autista dell'auto, un uomo di 63 anni che viaggiava con la moglie sessantenne - entrambi residenti a Montorso - ha rallentato bruscamente in via 4 novembre per lasciar passare un'ambulanza.

Il conducente del tir, un rumeno quarantenne, forse per distrazione non ha visto la frenata e ha tamponato la macchina che è sbandata adosso a un muretto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Suem e la polizia locale. I pompieri hanno aiutato i coniugi ad uscire dalla macchina per consegnarli ai sanitari. Per loro, dopo il ricovero al pronto soccorso, la prognosi è stata di un probabile colpo di frusta.