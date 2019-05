Tamponamento a catena sulla provinciale: un ferito e traffico bloccato

È di un ferito portato in ospedale in codice giallo il bilancio dell'incidente che mercoledì mattina ha visto coinvolte tre auto in località Timonchio sulla provinciale che da Santorso porta a Schio.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in via di accertamento, le tre vetture si sono tamponate e nello schianto è rimasto ferito l'autista di un furgone. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Poco prima di mezzogiorno l'arteria stradale era ancora bloccato e il traffico bloccato con pesanti disagi alla circolazione.

(IN AGGIRNAMENTO)