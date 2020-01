Investita ciclista 14enne: grave in ospedale

Grave incidente alle 7:45 di martedì mattina a Schio. N.B., uomo 74enne di Schio, alla guida di autovettura Ford Focus, stava percorrendo via Tito Livio con direzione via Raffaello. Giunto all'altezza dell'attraversamento pedonale tra via Marin Sanudo e via Tito Livio, per cause in corso di accertamento ha investito una ragazza minorenne.

La studentessa 14enne di Schio, alla guida della propria bicicletta, stava attraversando la carreggiata da destra verso sinistra rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura. A seguito dell'urto la ragazza è rimasta ferita gravemente e trasportata, in codice rosso, all'ospedale "Alto Vicentino" di Santorso. La ragazza non è in pericolo di vita.