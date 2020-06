Scontro tra auto: una si rovescia e rischia l'incendio, coppia incastrata nell'abitacolo

Incidente in provincia nella serata di domenica, intorno alle 21.30 i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo strada Pasubio a Costabissara per un incidente tra due auto: due feriti nella vettura rovesciata su un fianco.

I vigili del fuoco accorsi da Vicenza, hanno approntato tutte le misure di sicurezza per soccorrere la coppia all’interno della Toyota Verso, in quanto era anche in corso una copiosa perdita di benzina dal serbatoio.

Il personale utilizzando cesoie e divaricatori hanno estratto la coppia di coniugi di 76 e 74 anni, rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo. I due feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario del SUEM e trasferiti in ospedale.

Illeso l’altro automobilista 22 enne a bordo di un’Alfa Romeo 146, controllato sul posto dai sanitari. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.