Vicenza, malore al volante: un morto e due feriti

Grave incidente, martedì, circa alle 19, lungo viale D'Alviano, all'atezza di via Paglierino. Un uomo di 54 anni, Stefano Bruttomesso, residente in città, è morto, mentre sono rimasti feriti altre due automobilisti.



Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, Bruttomesso stava attraversando viale D'Alviano quando, alla guida del suo suv BMW X5, è stato colto da malore ed è finito contro una Lancia Ypsilon, che ha sua volta è carambolata su una Fiat Panda e su una Volvo. Il 54enne è morto durante il trasporto in ospedale mentre solo lievi contusioni per le altre persone coinvolte.