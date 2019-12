Auto prende fuoco dopo il tamponamento: illesi i conducenti

Mercoledì pomeriggio, poco dopo le 17:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via San Giovanni, tra Sossano e Orgiano, per un tamponamento e successivo incendio di un'auto.

I pompieri accorsi da Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi e spento la Volkswagen Golf andata a fuoco. Illesi i due conducenti.