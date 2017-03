Sossano, schianto tra tre auto: due feriti gravi

Due feriti gravi e tre auto coinvolte. È questo il bilancio dell'incidente avvenuto domenica sera poco prima delle 21 all’incrocio tra via Circonvallazione e via Ronche a Sossano.

I vigili del fuoco di Lonigo, intervenuti sul posto con due squadre assieme ai carabinieri di Brendola, hanno lavorato per più di un'ora . Una donna è stata estratta dall'abitacolo della sua Ford Fusion, quella che ha avuto la peggio nello scontro.

La vettura è stata infatti colpita da un lato da una Volvo V 40 e dall'altro da una Fiat Fremont. La ferita e il guidatore della Volvo sono stati presi in cura dal personale del 118 e portati in ospedale, mentre l’altro autista è uscito dall'incidente praticamente illeso. I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono ancora in corso.