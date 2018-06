Sossano, si schianta contro un'auto: morto 73enne

Tragedia, circa alle 20 di lunedì, a Sossano.

Secondo le prime informazioni, un 73enne, Giovanni Sillo, di Campiglia dei Berici, è rimasto vittima di un incidente stradale mentre era in sella alla sua bici, lungo la strada provinciale 113 mediana, all'incrocio con via Deserto. Il ciclista, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro una Dacia, condotta da I.D., 68 anni, e per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre ai sanitari del Suem 118, anch i carabinieri, in carico dei rilievi.