Sossano, auto contro un muro: giovane ferito

La notte scorsa, alle 2:40, i vigili del fuoco sono intervenuti a Sossano per un’auto finita contro un’abitazione dopo la perdita di controllo dell’autista, rimasto ferito.

La squadra dei pompieri di Lonigo ha messo in sicurezza l’auto e il muro dell’abitazione rimasto danneggiato, mentre il giovane autista è stato preso in cura dal personale del suem 118. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.