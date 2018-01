Schianto nella nebbia in A13: morto operaio di Sossano

Incidente mortale nella nebbia in autostrada A13 all'altezza del ponte del Po tra le province di Ferrara e Rovigo, in direzione Bologna. Lo schianto è avvenuto alle 7.30 tra un tir e due mezzi. La vittima è un operaio, Singh Balwinder, 52 anni, cittadino indiano residente a Sossano.

Sempre in autostrada, ma in provincia di Rovigo, si è verificato un secondo incidente con più vetture coinvolte, al chilometro 47. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia stradale. I feriti in totale sono 7 e il traffico è rimasto paralizzato e fortemente rallentato per l'intera mattinata.