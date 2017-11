A4, auto travolta da una Golf: vicentino muore sul colpo

Terribile incidente nella notte tra lunedì e martedì lungo l'autostrada A4. Un ragazzo vicentino di soli 25 anni, Simone Brusarosco - residente nel milanese - ha perso la vita nello schianto verificatosi attorno alle 2.30, tra i caselli di Brescia Est e Brescia Centro, in direzione Milano all'altezza di Rezzato.

Secondo quando finora ricostruito dalla polizia stradale di Verona, la Fiat 600 con il giovane al volante, sarebbe sbandata improvvisamente schiantandosi conto il guard rail centrale per poi finire di traverso sulla corsia di sorpasso.

Nel mentre è sopraggiunta una Volksvagen Golf. L'uomo alla guida in quegli istanti non si sarebbe accorto dell'utilitaria, colpendola in pieno. La drammatica scena davanti agli occhi di un camionista che, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, ha usato il suo mezzo per bloccare la carreggiata ed evitare altri scontri.

Nello schianto sono rimaste ferite anche le tre persone (due uomini e una donna) che erano a bordo dell'auto tedesca: le loro condizioni non sarebbero critiche. L'uomo al volante è stato sottoposto agli esami di rito per verificare se si fosse messo alla guida dopo aver assunto alcol o droghe. L'autostrada è stata chiusa per un'ora per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del manto stradale.

(da bresciatoday.it)